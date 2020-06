Regionali: Massardo, in campo per unire

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - "Ho preso un impegno con i cittadini della Liguria", spiega Aristide Massardo, il professore universitario che ha annunciato autonomamente la propria candidatura a presidente della Regione Liguria, presentando il simbolo della propria lista e le linee guida della propria candidatura. "Sono sceso in campo - dichiara in una nota - non per dividere, ma per unire. La strada maestra è rafforzare e valorizzare la sinergia, il dialogo, la cooperazione di tutte le forze democratiche, progressiste, riformiste che contrastano il sovranismo di Toti, di Salvini, della Meloni e dei loro alleati. Nel rispetto della dialettica politica resto aperto alle decisioni delle forze che sono protagoniste principali della sfida per la conquista del governo della Regione Liguria". (ANSA).