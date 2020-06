Ranieri, Samp poteva fare meglio,ma è stato bravo Dzeko

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Potevamo fare meglio, ma Dzeko ha fatto due gol splendidi. Nel primo tempo avevamo tirato spesso, dovevamo essere più precisi e cinici. E' un peccato, ma dopo l'Inter abbiamo fatto un'ottima partita". Così, dai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri al termine di Roma-Sampdoria. "A noi serve più determinazione - aggiunge il tecnico della Samp -.

Stiamo bene, giochiamo, lottiamo e corriamo: dobbiamo essere ancora più arrabbiati". Ma i cambi della Roma hanno fatto la differenza? "Pellegrini è un campione, sa dare passaggi splendidi che Dzeko sa sfruttare - risponde Ranieri -. Nel secondo assist il pallone è sceso un po' come la neve. Dispiace perché abbiamo fatto una bella partita, non dico che credessimo di averla vinta ma ci voleva la giocata di un grande campione della Roma per recuperarci. (ANSA).