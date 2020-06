Nuovo allerta giallo, il 5^ in un mese

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Arpal, in considerazione dell'arrivo di una nuova perturbazione, ha emanato un nuovo allerta giallo per temporali su tutta la regione per domani, sabato 13 giugno. E' il quinto allerta emanato in un mese in Liguria. Nel centro-ponente della Liguria (quindi su tutto l'Imperiese, il savonese e nel genovesato, compreso l'entroterra) l'allerta scatterà alle 6 del mattino per concludersi alle 20. Nel Levante Ligure e nell'entroterra di Levante (quindi nello Spezzino e nel suo entroterra) l'allerta giallo scatta a mezzogiorno per terminare alla mezzanotte. I venti potranno toccare i 50 km/h. (ANSA).