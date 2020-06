A Imperia cantiere pista ciclabile

(ANSA) - IMPERIA, 08 GIU - E' stato aperto oggi alla presenza del sindaco di Imperia Claudio Scajola e dell'assessore Ester D'Agostino, il cantiere della nuova pista ciclopedonale di Imperia, che dal confine con il Comune di San Lorenzo al mare prosegue fino alla galleria di Capo Berta, su un tracciato di circa sette chilometri di ex linea ferrata. Il primo tratto a essere realizzato è quello compreso tra San Lorenzo al Mare e Borgo Prino. Nei giorni scorsi il Comune ha chiuso l'accordo con Ferrovie, ottenendo la disponibilità immediata delle aree per iniziare i lavori. A realizzare l'opera è la società "Manelli Impresa srl", che è risultata prima classificata nella gara d'appalto europea da 16 milioni e 300 mila. La direzione lavori, scelta sempre tramite gara, è affidata a un raggruppamento di tecnici guidato dalla "Sertec", società di ingegneria del Torinese con oltre cinquant'anni anni di esperienza a livello internazionale.

La cerimonia ufficiale di "posa della prima pietra" avverrà nell'ultima settimana di giugno e sarà il primo di diversi appuntamenti che verranno realizzati per illustrare l'avanzamento dei lavori alla cittadinanza. (ANSA).