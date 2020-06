Gabbiadini: "giocare ogni 3 giorni è un altro sport"

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - "Giocare ogni tre giorni è quasi un altro sport. Viaggi sempre, ti alleni poco e l'importante è recuperare le energie. Ci stiamo preparando anche per questo. I presupposti sono buoni e stiamo facendo di tutto per farci trovare pronti per questo finale di campionato". Così l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ai media ufficiali blucerchiati. A metà marzo era risultato positivo al Covid-19, e non dimentica la sofferenza della sua Bergamo "le parole e i racconti dei miei genitori, che ancora abitano lì, mi hanno lasciato dentro molto. Io ho avuto il Covid-19, ma sono stato bene. Non tutti possono dire lo stesso. Ho ancora negli occhi il video delle bare portate via dai militari: un'immagine drammatica. Conosco i bergamaschi: sono forti e sapranno superare questo momento. Speriamo di esserci messi alle spalle il peggio". (ANSA).