Coronavirus: in Liguria 21 nuovi contagi e 6 morti

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Ci sono 21 nuovi contagiati dal Covid in Liguria a fronte di 1581 test compiuti (tolate 11.587) e ancora 6 morti, che portano il numero complessivo a 1477. I positivi sono 2694, 97 meno di ieri e sono così suddivisi: nella provincia di Imperia 315, in quella di Savona 417, in quella di genova 1882, in quella della Spezia78, due sono in verifica.

Continuano a calare gli ospedalizzati: sono 155, di cui 6 in terapia intensiva (come ieri), complessivamente rispetto a ieri il numero è calato di 20. I malati in isolamento domiciliare sono scesi a 239, 100 meno di ieri, i guariti a casa ma ancora positivi sono 2300, 23 più di ieri, i guariti con doppio tampone negativo sono 5599, 112 più di ieri. In sorveglianza attiva restano 700 persone, 63 meno di ieri (ANSA).