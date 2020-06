Casarza Ligure, bracciali salvavita ad anziani e adolescenti

(ANSA) - CASARZA LIGURE, 04 GIU - Duemila braccialetti salvavita saranno distribuiti gratuitamente ai cittadini di Casarza Ligure nella fascia di età 11-18 anni e over 60. È l'iniziativa intrapresa dal sindaco Giovanni Stagnaro che ha deciso di investire i fondi governativi del Covid19 nell'acquisto di questi dispositivi.

«Potevamo spendere i soldi destinati dal governo per sanificare una strada - spiega Stagnaro - ma abbiamo preferito investirli in qualcosa che rimanesse, che possa essere utile anche dopo l'emergenza coronavirus che ci ha insegnato quanta attenzione dobbiamo dare alla nostra salute».

Il bracciale, di gomma, contiene un chip su cui è possibile caricare le proprie generalità o i dati sanitari utili durante un soccorso; qualora il soggetto fosse bisognoso di cure, il soccorritore avvicinando il cellulare al braccialetto, tramite una app, ha le prime informazioni sul paziente.

«Si tratta di una moderna catenina sanitaria - conclude il sindaco di Casarza Ligure - quelle con inciso il gruppo sanguigno. Abbiamo scelto i giovani che tra una bravata e l'altra sono potenzialmente a rischio e gli anziani per le loro condizioni di salute».

I braccialetti costano 5,5 euro l'uno iva esclusa. Altri comuni del Tigullio stanno pensando di acquistarli come Rapallo e Sestri Levante. (ANSA).