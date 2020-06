Euroflora torna a Genova nel 2021 nel nome dell'acqua

Un allestimento in grande stile, che riporta Euroflora alle grandi e scenografiche edizioni degli anni Settanta e Ottanta, grazie all'acqua, presente con 17 fontane, ruscelli che uniranno gli spazi espositivi, concepiti come grandi ovali. E poi un chilometro di percorsi in più rispetto ai 5 del 2018 per rendere ancora più fruibili i parchi di Nervi, teatro della prossima edizione della kermesse.

Euroflora torna a Genova dal 24 aprile al 9 maggio 2021. La presentazione nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi.

"Sarà un'edizione più che mai a sostegno del settore" dice Rino Surace, direttore di Euroflora 2021, e che potrà contare su collaborazioni importanti come quelle del ministero delle Politiche agricole e forestali, dell'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, dell'Agenzia Ice, che finanzierà un ciclo di incoming che porteranno a Genova buyer provenienti da diversi mercati esteri, e di Grandi Giardini Italiani, la rete che raggruppa i più prestigiosi giardini pubblici e privati del nostro Paese. Sotto il profilo culturale, accanto alle collezioni permanenti di arte moderna e déco in mostra nei musei di Nervi, debutterà la musica del Teatro Carlo Felice, con un calendario di eventi all'interno dei parchi. Si tratta della 12esima edizione della manifestazione, nata del 1966, e a lungo svolta negli spazi della fiera.

L'organizzazione è di Porto Antico di Genova, Comune, Regione e Camera di Commercio. Nei parchi delle tre ville storiche di Nervi 86 mila metri quadri saranno abbelliti da fiori e piante liguri ma anche da creazioni internazionali. Il layout di Euroflora 2021, approvato dalla Sovrintendenza e vincitore di un concorso, è stato pensato dagli architetti dello Studio Lavarello, genovese, già storico autore di sei edizioni della manifestazione dal 1971 al 1996. (ANSA).