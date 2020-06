Coronavirus: in Liguria 17 nuovi contagi e 5 morti

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Sono 17 i nuovi contagiati covid in Liguria a fronte di 946 test effettuati nelle ultime 24 ore (totale 110.006). I morti sono 5, 1471 in totale, i positivi 2791, 28 meno di ieri. Sono così suddivisi: Nella provincia di Imperia 318, in quella di Sacona 459, in quella di Genova 1935 in quella della Spezia 77, due sono ancora da attribuire. In isolamento domiciliare ci sono 339 persone, 25 meno di ieri, guariti a domicilio ma ancora positivi sono 2277, 4 più di ieri, guariti con doppio tampone negativo sono 5487, 40 in più rispetto alle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati sono 175, di cui 6 in terapia intensiva, complessivamente sono 7 meno di ieri. In sorveglianza attiva restano 763 persone (ANSA).