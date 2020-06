Bertolucci 'guida' nel Maggior Consiglio

Il direttore di Palazzo Ducale Serena Bertolucci, che il 2 giugno ha fatto da guida a piccoli gruppi all'interno della Cappella Dogale del palazzo riscuotendo grande successo, sarà la guida per la visita al Salone del Maggior Consiglio sabato prossimo, luogo fortemente simbolico per la città: era lo spazio del potere della Repubblica di Genova, la sede in cui si riuniva il Maggior Consiglio del Senato dei nobili e sede di Rappresentanza del governo, in cui si svolgevano i più importanti cerimoniali e le funzioni politiche della Repubblica. La storia dell'imponente Salone affonda le radici nel periodo più intenso della storia di Genova, quando all'apice della ricchezza della Repubblica fu costruito lo stesso Palazzo Ducale, e si intreccia con la storia dell'Italia e dell'Europa. Come per la Cappella Dogale, le visite al Salone del Maggior Consiglio si svolgeranno il 6 giugno su tre turni, alle ore 14 - 15 - 16. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione all'indirizzo prenotazioni@palazzoducale.genova.it entro venerdì 5 giugno.

(ANSA).