Calano i positivi, 15 contagiati in più

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Un paziente con covid-19 deceduto in Liguria, secondo i dati flusso diffusi da Regione Liguria nel quotidiano bollettino che Alisa invia al ministero che porta il totale dei morti a 1.466 da inizio emergenza. Sempre dai dati comunicati nel quotidiano bollettino diffuso da Regione Liguria, prosegue costante il calo dei pazienti positivi, -56 nelle ultime 24 ore (2819 in totale). I guariti con doppio tampone negativo sono 70 in più (5.447) mentre gli ospedalizzati sono 16 in meno, per un totale di 182 di cui 7 in terapia intensiva.

Utilizzando i numeri forniti dal bollettino, quindi i dati del flusso, i nuovi contagi sono 15. (ANSA).