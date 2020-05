A Genova migliora la qualità dell'aria

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Buone notizie per la qualità dell'aria a Genova. Secondo i dati diffusi da Mobilitaria 2020, tra il 2018 e il 2019 si è registrato un decremento del 10% delle concentrazioni medie di biossido di azoto (No2) e del 9% del Pm10. Dati che rendono Genova la città metropolitana che ha avuto il maggior miglioramento percentuale complessivo tra un anno e l'altro.

Il Comune di Genova, per la rilevazione della qualità dell'aria, dispone di 8 stazioni di monitoraggio. "I dati di Mobilitaria 2020 ci dicono che siamo sulla strada giusta - spiega l'assessore ai Trasporti, Mobilità integrata e Ambiente Matteo Campora - Il miglioramento della qualità dell'aria è di fondamentale importanza per tutelare la salute dei cittadini.

Sarà compito dell'Ufficio Smart Mobility, nato il 18 maggio e diretto dal prof. Enrico Musso, a portare avanti tutti i progetti necessari per diminuire sempre di più la quantità di agenti inquinanti presenti nell'aria di Genova. Obiettivo che intendiamo raggiungere con le misure previste dal PUMS approvato nel luglio 2019, come le piste ciclabili attualmente in fase di implementazione". (ANSA).