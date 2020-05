Sequestrate 6 mila mascherine irregolari

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - I carabinieri del Nas di Genova hanno sequestrato stamani seimila mascherine Ffp2 irregolari, senza marchio e senza requisiti di norma. Le mascherine, per un valore di circa 20 mila euro, erano state messe in vendita in un negozio di integratori sportivi a Sestri Ponente. (ANSA).