Mamme imprenditrici creano la mascherina per l'estate

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Da Genova nasce l'idea di una mascherina per bambini adatta per l'estate: è traspirante con filtro certificato. Si chiama T-Net 19 Kids ed è stata ideata da due mamme imprenditrici, Cristina ed Emanuela, che hanno convertito la loro start-up neonata, Next Design of Art, in una vera e propria azienda per la produzione di mascherine. Sono realizzate in filato di poliestere lavabile altamente traspirante ed è munita di tasca interna per l'inserimento del filtro monouso T-NET. Il materiale filtrante che compone il filtro è ad alta protezione con un'efficienza di filtrazione superiore al 98% in entrata e in uscita ed è testato dai laboratori del Politecnico di Milano e dall'Università di Bologna. "Guardando mia figlia giocare - spiega Emanuela Ottonello co-founder di NDA - mi sono resa conta di quanto fosse difficile per lei tenere costantemente la mascherina. Quindi abbiamo pensato a come unire freschezza e protezione in un unico prodotto". (ANSA).