Fase 2: Volotea torna a volare a Genova dal 18 giugno

Volotea ha annunciato la ripresa dei suoi voli da Genova il 18 giugno, mentre la base ligure del vettore tornerà a essere operativa dal 3 luglio. Nella stagione estiva, la low-cost rafforzerà la sua offerta domestica, offrendo ai passeggeri maggiori frequenze e più posti in vendita, per decollare verso Napoli e Cagliari informa una nota.

Dal 18 giugno si volerà da Genova a Palermo, dal 19 giugno a Napoli, dal 20 giugno a Catania, dal 21 giugno a Olbia, dal 3 luglio a Lamezia Terme e dal 4 luglio si potrà volare da Genova alla volta di Alghero, Brindisi, Cagliari, Lampedusa e Pantelleria.

In vista della ripresa delle operazioni, nello scenario globale post Covid-19, Volotea ha annunciato misure per garantire igiene e sicurezza per i suoi passeggeri e i suoi dipendenti. La compagnia ha aggiornato le procedure di igiene e sicurezza seguendo le normative internazionali, locali e di settore, oltre a collaborare con il suo network di aeroporti in merito alle procedure di gestione dei rischi.

In aeroporto, ai passeggeri verrà rilevata la temperatura. Il distanziamento fisico di 1,5 mt dovrà essere mantenuto ove possibile. Ai passeggeri verrà chiesto, inoltre, di portare le proprie mascherine, di indossarle in ogni momento, di mantenere una buona igiene delle mani e di attenersi alle norme di etiquette respiratoria. Saranno altamente raccomandati i metodi di check-in automatico e di convalida della carta d'imbarco contactless.

A bordo, Volotea inviterà tutti i passeggeri a rimanere al proprio posto e a limitare la fila per accedere ai servizi igienici. La compagnia sospenderà inoltre temporaneamente il servizio di catering a bordo. (ANSA).