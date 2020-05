Rescissione per Barreto, saluta la Sampdoria

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Edgar Barreto non è più un giocatore della Sampdoria. Dopo le voci dei giorni scorsi è arrivata anche l'ufficialità da parte del club di Massimo Ferrero. Il centrocampista paraguaiano dopo 5 stagioni e 110 partite con la maglia blucerchiata ma fermo ormai da ottobre per problemi fisici e già in scadenza di contratto, ha rescisso in anticipo il contratto che lo legava al club di Corte Lambruschini. "Al centrocampista paraguayano - ha scritto la Sampdoria in una nota ufficiale - va un sincero ringraziamento per l'impegno dimostrato in queste cinque stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società". (ANSA).