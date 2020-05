Dorme vestita per anni per paura del marito

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Per anni ha dormito vestita, per potere scappare in caso di una aggressione del marito. Un incubo finito venerdì grazie all'intervento della polizia. Vittima delle violenze una anziana che ha chiesto aiuto alla centrale operativa dopo essere stata ferita con una forbice dal compagno.

L'uomo voleva suicidarsi e l'anziana si è ferita nel tentativo di fermarlo. Quando gli agenti sono arrivati, ha raccontato di vivere nel terrore a causa del marito da sempre violento e psicolabile. L'uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e sarà denunciato in base al codice rosso.

Sabato notte, invece, la polizia è intervenuta perché un uomo di 45 anni, sottoposto al divieto di avvicinamento alla casa della moglie, per ben due volte si è presentato ubriaco alla porta dell'ex compagna pretendendo di entrare. Entrambe le volte è riuscito a entrare grazie al figlio. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel quartiere San Fruttuoso.(ANSA).