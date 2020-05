Simoni: Ranieri, persona per bene e brillante centrocampista

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - "Gigi Simoni è stato il mio primo avversario in campo, Genoa-Roma, 4 novembre 1973: io debuttavo e proprio lui realizzò il gol decisivo. Sulle strade del pallone ci siamo incrociati tante volte, anche su opposte panchine. Il calcio perde un allenatore di riferimento della scuola di Coverciano e soprattutto una persona per bene, di indiscutibile spessore umano. Abbraccio tutta la famiglia con profondo rispetto nel ricordo di Gigi, brillante centrocampista che mi regalò la prima sconfitta da calciatore di Serie A". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri interpellato dall'ANSA questa mattina al termine dell'allenamento in mattinata a Bogliasco che ha voluto ricordare mister Simoni.

