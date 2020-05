Porti: sindaco Rapallo, diga fondamentale per territorio

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco esprime soddisfazione per l'accordo sottoscritto tra la Porto Carlo Riva e Fincantieri per la ricostruzione dello scalo cittadino danneggiato dalla mareggiata dell'ottobre 2018. «Sono sicuro che la realizzazione quest'opera sarà fondamentale non solo per un rilancio turistico della città ma anche per la messa in sicurezza di tutto il territorio» ha detto Bagnasco riferendosi al ruolo della diga crollata che di fatto protegge l'abitato cittadino dai marosi. (ANSA).