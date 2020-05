Auto contro moto in galleria, muore centauro

Incidente mortale questo pomeriggio in galleria Mameli, tra i quartieri Albaro e Foce.

Una macchina e una moto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, 54 anni. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 ma è morto all'ospedale San Martino dove è arrivato in condizioni disperate. L'automobilista è stato invece trasferito al Galliera, in codice giallo. Sul posto gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Si chiamava Emanuele Bonzani il centauro morto. Secondo una prima ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'uomo alla guida del Suv potrebbe avere invaso parzialmente la corsia sulla quale procedeva Bonzani e si sarebbe poi schiantata contro la parete. Gli agenti hanno sequestrato il cellulare dell'automobilista per verificare che non stesse telefonando o non stesse facendo una diretta su Facebook nonostante fosse alla guida. Gli investigatori stanno anche cercando testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica.