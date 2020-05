Fase 2:Liguria,verso calo spiagge libere a favore attrezzate

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - La Regione Liguria ha accolto la richiesta di alcuni Comuni di passare dal 50% di spiagge libere e 50% attrezzate pre Covid-19 al 70% di spiagge attrezzate e 30% di spiagge libere "per andare incontro alle esigenze dei concessionari viste le distanze che gli vengono imposte per garantire la sicurezza dei bagnanti". Lo annuncia l'assessore al Demanio marittimo della Regione Liguria Marco Scajola stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Sulle spiagge libere è aperto un confronto con Anci Liguria, stiamo vagliando diverse linee guida che i Comuni possono applicare per la sicurezza dei cittadini", aggiunge. (ANSA).