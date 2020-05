Al teatro Nazionale di Genova lezioni online per attore

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - La scuola di recitazione del teatro Nazionale di Genova promuove lezioni online per gli allievi del corso biennale di alta formazione per attore. Il nuovo anno accademico per i 17 allievi, provenienti da tutta Italia, era iniziato poco prima del lockdown che ha bloccato tutto. La scuola di recitazione ha così deciso di avviare il corso online, almeno per quanto riguarda la parte teorica del percorso formativo. "Insegnare recitazione online è un paradosso insanabile, perché l'attore ha assoluto bisogno del suo corpo - commenta il regista Marco Sciaccaluga a cui è affidata la direzione didattica della Scuola - e dello scambio continuo tra aula e palcoscenico. Questa iniziativa contiene una forte speranza e una grande scommessa di futuro".

Le lezioni verteranno sulla figura dell'attore, sui diversi tipi di teatro, sulla letteratura teatrale, ma ci saranno anche momenti dedicati al solfeggio e alla metrica.

"Dobbiamo insegnare agli artisti ad avere la creatività per modificare la realtà - spiega il direttore del teatro Nazionale di Genova, Davide Livermore - è per questo che non ci fermiamo e cerchiamo di fare lezione in tutti i modi possibili, perché crediamo che la formazione dei giovani artisti sia fondamentale, soprattutto in un momento come questo". (ANSA).