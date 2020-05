Tenta rapina ma donna lo fa scappare

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Tentata rapina questa mattina in via D'Abertis, a San Fruttuoso. Una donna di 60 anni è stata avvicinata da un ragazzo che l'ha trattenuta per un braccio e minacciata con un coltello. Il giovane le ha ordinato di consegnarle i soldi, ma quando la donna ha iniziato a urlare è scappato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno avviato le ricerche del rapinatore.

