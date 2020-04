La Liguria registra 15 nuovi decessi con coronavirus, per un totale di 1.165 vittime da inizio emergenza. I positivi sono 5.185 (19 in più di ieri), con 104 nuovi contagi e 70 persone guarite con 2 test consecutivi risultati negativi. In regione sono stati effettuati altri 1.542 test, per un totale di 48.762. Gli ospedalizzati scendono di 22 unità a 745, di cui 69 sono in terapia intensiva. E' quanto emerge dal bollettino di Regione Liguria