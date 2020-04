25 aprile: Guerini, avviato indagini su vicenda 'cecchino'

In merito al post sul "25 aprile, il cecchino contro Bella Ciao", pubblicato sul profilo Facebook del brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e consigliere comunale di Sarzana dal contenuto inaccettabile", ho chiesto immediatamente l'avvio di un'indagine che chiarisca la vicenda, a tutela dell'immagine dell'Arma dei Carabinieri e di tutta la Difesa".

Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota.

"L'Arma - ha aggiunto Guerini - è al servizio delle Istituzioni e i Carabinieri, sempre al fianco dei cittadini. Gli italiani sono fieri del loro lavoro quotidiano e dello straordinario impegno in questa emergenza".(ANSA).