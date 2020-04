Toti, lunedi' prime riaperture

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Il Governatore della Liguria Giovanni Toti rompe gli indugi e annuncia una ordinanza con cui da lunedi' prossimo darà il via libera a una serie di attività come quelle dei bar e dei ristoranti che potranno preparare pasti da asporto. "Lavoriamo a una ordinanza che entri in vigore dpmenica notte per lunedi' - ha detto Toti in una conferenza stampa per far il punto della situazione covid-19 - Ve ne annuncio una parte ma tenete presente che sarà aggiornata nelle prossime ore. Al momento pensiamo che potranno aprire bar e ristoranti in modalità asporto, negozi di fiori e di calzature per bambini, saranno possibili attività sportive all'aperto anche insieme ai congiunti che vivono nella stessa abitazione.

Sarà possibile usare bici in alcune fasce giornata. Si potranno fare passeggiate e anche pesca sportiva lungo i fiumi. Pensiamo anche a eventuali servizi alla persona a domicilio come parrucchieri ed estetiste per contrastare un eventuale mercato nero". (ANSA).