Coronavirus: Costa Crociere ricorre ad ammortizzatori

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Incontro tra Costa Crociere e le segreterie territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e le RSU aziendali per confrontarsi sul difficile momento del settore a causa della pandemia. Costa Crociere si è trovata costretta a fermare le operazioni fino al 30 maggio e la situazione sui tempi di una ripartenza sono incerti. Le parti hanno valutato le misure da intraprendere per salvaguardare i posti di lavoro in modo da affrontare il periodo difficile fino alla ripartenza senza ricadute occupazionali, ma con il contributo equo e solidale di tutti i ruoli aziendali, compreso il management. E' stato ritenuto indispensabile il ricorso agli ammortizzatori sociali e le parti si sono date appuntamento per lunedì prossimo 27 aprile per proseguire i lavori e definire un accordo che andrà a richiedere l'utilizzo dell'assegno di solidarietà tramite il fondo Solimare, fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo. (ANSA).