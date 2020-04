Calano ospedalizzati, S.Martino chiude un reparto covid-19

Nell'ambito del programma di 'descalation' concordato con Alisa, la Direzione Strategia del Policlinico San Martino ha chiuso il reparto Covid-19 del 5° piano dei laboratori, "che ha svolto un ruolo centrale nella gestione e nel contenimento del contagio. L'area, che sarà prontamente sanificata nel fine settimana, sarà nuovamente riattivabile in qualsiasi momento, laddove vi sia la necessità", lo rende noto la direzione dell'ospedale.. Il reparto era detto 'il Fagiolone', per la singolare forma della struttura, inaugurata nei primi giorni di emergenza e che presto tornerà alla sua originale identità, il nuovo polo chirurgico dell'Ospedale. La scelta di Alisa e del Policlinico testimonia che sull'ospedale è in calo la pressione per i casi covid-19