Coronavirus: Yci rinvia Giraglia Rolex all'anno prossimo

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - A causa del perdurare dell'incertezza derivante dalla pandemia e delle recenti disposizioni in materia sportiva, anche lo Yacht Club Italiano, d'accordo con i Partner e i Club organizzatori, ha deciso di annullare la 68ma edizione della Rolex Giraglia. La regata, in programma dal 5 al 13 giugno tra Saint-Tropez e Genova, è stata rinviata al prossimo anno dall'11 al 19 Giugno 2021.

"La decisione, resasi oramai doverosa, segue anche le numerose cancellazioni che hanno colpito il nostro sport a tutti i livelli. La salute e il benessere di tutti i partecipanti, del personale di supporto e delle tante persone coinvolte in evento di tale portata, mai come in questo periodo, rimane la priorità del comitato organizzatore" spiegano gli organizzatori. (ANSA).