Coronavirus: Municipale Genova crea patch per raccolta fondi

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Un patch con lo stivale dell'Italia che dà un calcio al virus, lo scudetto della Polizia locale, il tricolore e una scritta: "L'Italia resiste". E' la toppa da attaccare alla divisa ideata da due agenti della polizia municipale di Genova che servirà a raccogliere fondi per la protezione civile.

"L'idea - spiega Igor Daglio, autore della patch insieme al collega Riccardo Pognani, in forza al reparto Sicurezza urbana - ci è venuta ripensando ai colleghi di Milano, che avevano creato una patch dopo il crollo del ponte Morand. Abbiamo pensato a un patch in cui potessero riconoscersi i colleghi di tutta Italia.

Indossarla è uno stimolo a cercare di resistere al massimo e al tempo stesso un simbolo del legame che unisce tutti i corpi di Polizia sparsi sul territorio". Per produrre la patch, gli agenti si sono rivolti al ricamificio Verbano (Novara), che trattandosi di un'iniziativa benefica applica solo il costo dei materiali. Della distribuzione via corrispondenza se ne occupa la Bottega dello sport di Genova. È in vendita a dieci euro e tutto il ricavato, tolti i costi vivi, andrà alla Protezione civile. (ANSA).