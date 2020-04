Msc Foundation: doni a Gaslini e Caritas

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - In occasione della Pasqua, la MSC Foundation del Gruppo MSC continua a mostrare vicinanza a Genova, dopo aver organizzato, a giugno dell'anno scorso, il concerto "Ballata per Genova" trasmesso in diretta su Rai 1. La fondazione che fa capo alla famiglia Aponte ha donato all'Ospedale Gaslini 1.200 uova di cioccolato, per i bambini ricoverati, e 1.000 colombe per i dipendenti della struttura sanitaria. Alla Caritas genovese, MSC Foundation ha fatto pervenire oltre 2.000 uova di cioccolato e alcune centinaia tra colombe e agnelli di cioccolato; e soprattutto numerose tonnellate di cibo, provenienti dalle navi MSC Splendida e MSC Opera, attraccate nel porto di Genova, e dal grande centro logistico MSC di Bolzaneto, grazie anche alla tempestiva collaborazione prestata dall'Agenzia delle Dogane nello svincolo doganale dei beni, che comprendono:pasta,formaggio,yogurt, latte, uova e burro; carne, pesce e affettati vari; pizze, torte, biscotti e muffin; bibite analcoliche e succhi di frutta; cioccolata e croissant