Coronavirus: Bucci, + 11% spostamenti, rischiamo ricaduta

Gli spostamenti dei cittadini genovesi tra le varie delegazioni, in base all'analisi delle celle telefoniche effettuata da una compagnia telefonica e fornita al Comune di Genova, sono aumentati dell'11% nella giornata di lunedì 6 aprile rispetto al lunedì precedente. A rivelare il dato è stato il sindaco di Genova Marco Bucci durante il consiglio comunale svolto in video conferenza al termine di un articolo 55, ossia una richiesta di chiarimenti, sul tema delle azioni di prevenzione del Coronavirus in città. "L'aumento degli spostamenti è totalmente inaccettabile - ha detto - è vero che abbiamo avuto cinque giorni in cui c'è stata una lieve diminuzione di ospedalizzati e contagiati, ed è vero che sono notizie positive, tuttavia hanno scatenato comportamenti controproducenti, se le persone non stanno a casa non usciremo da questa situazione e anzi rischiamo una ricaduta, è importante che anche i consiglieri comunali invece di fare polemiche su mascherine, via Sestri e campagna elettorale facciano passare questo unico messaggio, bisogna stare a casa". L'opposizione, durante il consiglio, ha sottolineato i problemi relativi alla scarsa disponibilità di mascherine chirurgiche e alcune lacune nella gestione dell'emergenza sanitaria. L'ordine del giorno presentato dall'opposizione e che invitava a sfruttare le strutture ospedaliere dismesse o ridimensionate per ospitare positivi al Coronavirus è stato bocciato. Sempre il sindaco Bucci ha dichiarato che la banca Passadore e la Fondazione Carige hanno versato 100 mila euro ciascuna sul conto corrente aperto dal Comune per implementare il plafond disponibile per i buoni spesa. (ANSA).