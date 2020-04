Carige, anticipo cig a tasso zero

(ANSA) - GENOVA, 2 APR - Banca Carige non chiederà interessi e spese aggiuntive ed erogherà a tasso zero l'anticipo sulla Cig ai lavoratori dipendenti, per un importo massimo di 1.400 euro.

La cifra è definita dalla convenzione nazionale siglata lunedì scorso dall'Abi e le organizzazioni sindacali e prevede che i lavoratori sospesi dalle attività a causa dell'emergenza sanitaria in corso possano ricevere dalle banche un'anticipo, rispetto al momento di pagamento dell'Inps, dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge Cura Italia. L'azione sull'anticipo Cig, ricorda Carige in una nota, si inserisce tra le iniziative a supporto del territorio nell'emergenza Covid, quali il prestito-ponte dedicato alle microimprese e ai lavoratori autonomi.