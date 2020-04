Covid, Gsat per interventi su territorio

Saranno operative da domani sul territorio genovese 5 squadre Gsat, i gruppi strutturati di assistenza territoriale, che andranno a implementare un primo nucleo attivo dall'11 marzo. Le squadre saranno implementate fino a 10 unità entro la prossima settimana. È quanto previsto da Asl3, secondo le indicazioni predisposte a Alisa per un progressivo potenziamento degli interventi territoriali. I Gsat vengono costituiti per garantire l'assistenza ordinaria e la gestione domiciliare dei pazienti Covid, che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'attività è orientata a curare al domicilio i pazienti dimessi dall'ospedale o quelli sintomatici per infezione respiratoria acuta febbrile, positivi o sospetti Covid, gestiti a domicilio. Quando necessario, a seguito della valutazione del medico, anche pazienti a vadano fatti i tamponi a supporto dei Gruppi Tampone dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica Asl3. ''Stiamo compiendo uno sforzo straordinario", afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.