Rocca, 'transizione energetica sfida da vincere'

"La transizione energetica è la sfida che va affrontata e che dobbiamo vincere". Le misure di efficientamento presentate oggi "sono un gesto di attenzione importante che noi diamo a tutti gli enti locali, sono 60 milioni di euro per l'efficientamento energetico con un focus particolare sulle scuole e gli impianti sportivi. Tantissime nostre scuole hanno bisogno di interventi, tra l'altro si tratta di istituti energivori, come si dice oggi, cioè consumano tanta energia, quindi è importante che si possa intervenire e fare in modo di efficientare il consumo di energia, di garantire la diminuzione del gas serra. Insomma è un bando importante, da un lato sotto il profilo dell'impatto per i nostri territori e dall'altro ha un grande valore culturale per quello che riguarda la transizione energetica". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla conferenza di presentazione delle misure per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici.



