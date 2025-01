Papa Francesco e l'arte, arriva documentario

Papa Francesco dialogherà con celebri artisti internazionali sul potere universale dell'arte come strumento di unità e speranza nel documentario 'Preachers of Beauty: A Spiritual Journey Through Art and Faith' di cui è stata annunciata la produzione da Andrea Iervolino e Luis Quinelli, insieme a Tatatu e alla Vitae Global Foundation.

Le riprese inizieranno a marzo e si svolgeranno in uno dei luoghi più iconici e spiritualmente significativi al mondo: la Cappella Sistina, nel cuore del Vaticano.

L'eccezionale progetto è stato ufficialmente confermato lunedì 20 gennaio, dopo un'udienza privata con Papa Francesco nella biblioteca del Palazzo Apostolico, seconda loggia del Cortile di San Damaso, in Città del Vaticano.

"'Preachers of Beauty' non è solo un documentario, ma un richiamo spirituale ad abbracciare il potere trasformativo dell'arte. Credo che l'arte, nella sua forma più pura, possa trascendere tutte le barriere culturali e religiose, diventando un linguaggio universale di speranza e pace. È un invito a riscoprire la bellezza e a diffondere luce in un mondo che ne ha disperatamente bisogno" ha detto Andrea Iervolino, fondatore di Tatatu e Taic.

"Questo progetto nasce da un profondo desiderio di mostrare come l'arte possa riflettere la grandezza della creazione e avvicinare le anime. Papa Francesco ci ispira a vedere l'arte come un veicolo di unità, un ponte tra cielo e terra, capace di generare cambiamenti positivi nei cuori di tutti. Con 'Preachers of Beauty', vogliamo trasmettere un messaggio di amore universale e speranza rinnovata" ha aggiunto Luis Quinelli, fondatore di Vitae.

"Preachers of Beauty" si presenta come un'opera unica, in grado di toccare profondamente lo spirito umano e di portare avanti il messaggio di Papa Francesco: un invito a costruire un mondo più bello attraverso atti di gentilezza, creatività e dialogo.





