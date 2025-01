Pronto un miliardo per il nuovo policlinico Umberto I

Sul nuovo policlinico Umberto I di Roma il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca punta ad accelerare i piani per l'ospedale e a partire il prima possibile. Ormai da tempo è stata data la 'bollinatura' ufficiale, per la Regione, sul luogo adatto. Si tratterebbe dell'area dell'ospedale Pertini, proprio vicino a dove si immagina il nuovo stadio dell'As Roma. E ormai ci sono anche i primi fondi stanziati nel decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta. "Non parliamo soltanto del Policlinico Umberto I. Anche gli altri ospedali avranno i loro finanziamenti", ha sottolineato Rocca.

Sono infatti due miliardi e 462 milioni di euro le risorse assegnate alla Regione Lazio dal ministero della Salute per la realizzazione di nuovi ospedali, nell'ambito del Programma di investimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). La nuova programmazione dell'edilizia sanitaria, avviata dal presidente Rocca e dal direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Andrea Urbani, prevede investimenti per più strutture: un miliardo di euro per il nuovo Policlinico Umberto I; 379 milioni di euro al nuovo ospedale Tiburtino; 261 milioni di euro per il neo nosocomio di Latina; 263 milioni di euro per l'ospedale del Golfo; 384 milioni di euro a Rieti e 30 milioni all'ospedale di Acquapendente. Mentre per la riapertura del San Giacomo sono previsti 145 milioni di euro.

Per il Policlinico serve, però, arrivare a dama con un progetto condiviso con La Sapienza e il Comune di Roma. I piani regionali sono stati messi in chiaro da tempo. Rocca ha esposto la sua idea sul nuovo Umberto I. La vecchia struttura non sarà abbandonata. I cittadini in prossimità dell'attuale Policlinico potranno essere serviti da un ospedale ridimensionato: dai 1.100 a 300 posti letto. Con "l'altissima specializzazione che si sposterà nell'area del Pertini", aveva affermato Rocca mesi fa.

L'area attuale si vedrebbe quindi anche trasformata in una vera e propria città universitaria, rigenerando i palazzi per renderli "il più bel campus universitario d'Europa", aveva aggiunto il governatore.

Oggi che il presidente si dice pronto a partire a breve, arriva però l'attacco dell'ex assessore della Sanità, Alessio D'Amato, consigliere regionale di Azione: "Sul Policlinico Umberto I, ad oggi, non esiste nessun progetto, né abbiamo visto alcuno studio di fattibilità", le parole di D'Amato precisano: "Quello che è certo è che senza un progetto esecutivo i fondi Inail non possono essere attivati e andranno ad incrementare i residui passivi dell'Istituto".

