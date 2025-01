Domato incendio in stabilimento a Frosinone, danni ingenti

(v. "Incendio in stabilimento..." delle 15,51) È partito da un forno nel quale avviene una parte delle lavorazioni per la trasformazione dei mezzi l'incendio che nel pomeriggio di oggi ha interessato lo stabilimento Mazzocchia di Frosinone, specializzato nella costruzione e vendita di camion per la raccolta, compattazione e trasporto dei rifiuti urbani.

Nell'area di via Enrico Fermi, all'interno della zona industriale del capoluogo ciociaro, hanno operato fino a poco fa diversi mezzi dei Vigili del Fuoco. I funzionari stanno procedendo ora al sopralluogo insieme ai carabinieri, per determinare le cause dell'incendio, i danni che ha provocato, il rispetto delle norme a tutela della sicurezza. Non si registrano al momento feriti ma i danni sono ingenti.



