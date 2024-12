Management Tony Effe, 'danno immagine da stop Campidoglio'

"Vivo stupore e dispiacere" viene espresso da Vivo Concerti e Friends&Partners, società organizzatrici del Capodanno del Comune di Roma, per l'esclusione di Tony Effe decisa dal Campidoglio "in assenza di alcuna valida motivazione, dopo il raggiungimento di un accordo fra le parti". Pegaso Management, il management del rapper, aggiunge come "appaia evidente il danno di immagine subito dall'artista a causa di questa situazione". Pegaso, riservandosi ogni altra riflessione, definisce "innegabile che questa vicenda abbia esposto Tony Effe a una forte pressione mediatica, rischiando di comprometterne l'immagine e la carriera".



