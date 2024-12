Svelata l'opera di Pietro Ruffo sui silos di piazza Venezia

E' stata svelata 'Costellazioni di Roma', l'opera di Pietro Ruffo che per i prossimi quattro mesi avvolgerà i 10 silos del cantiere della metro C in piazza Venezia, a Roma.

Nell'opera il cielo, con le sue costellazioni, diventa una guida ispiratrice che orienta visioni e speranze, mentre le mappe rappresentano strumenti concreti di progettazione e costruzione, intrecciando passato e presente in una narrazione visiva che coinvolge i cittadini e li aiuta a immaginare come il presente sia parte di una visione più ampia per la Roma di domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA