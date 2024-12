Roma: Ranieri 'siamo all'inizio della storia, c'è tanto da fare'

"Non so quali siano i segreti, io ho parlato con i ragazzi e ho chiesto loro di aiutarmi, perché non potevo sbagliare. Ho chiesto di dare tutto, e fondamentale è stato il dialogo: questi ragazzi non potevano essersi dimenticati come si giocava. Ma siamo all'inizio della storia con me, c'è ancora tanto da fare". Lo ha detto Claudio Ranieri a Sky Sport dopo il 3-0 al Braga. Parlando dei singoli si è poi soffermato su Pellegrini, Koné e Abdulhamid. "Sono contento per Lorenzo - ha spiegato -, ha trovato il gol, ma io lo dicevo che cominciava a prendere la porta in allenamento, sono felice per lui". Ranieri ha poi concluso: "Abdulhamid è una freccia da quando sono arrivato. Era un peccato non provarlo. Non potendo fare amichevoli, ero dubbioso, e invece reagisce bene. Koné invece si vedeva già dalla tv che era forte, ma ora deve capire meglio come gestire la palla. I margini di crescita ci sono".





