Balletti delle feste all'Opera di Roma

Al Costanzi la magia delle feste incontra quella del teatro negli spettacoli in scena tra il 15 dicembre e il 5 gennaio 2025. Il pubblico viene trasportato nell'atmosfera di questo periodo dell'anno grazie a due balletti: Lo schiaccianoci di Čajkovskij nella versione di Paul Chalmer (dal 15 al 24 dicembre) a Natale e Il pipistrello di Strauss figlio coreografato da Roland Petit (dal 31 dicembre al 5 gennaio), ripreso da Luigi Bonino, a San Silvestro. Nelle due produzioni sono impegnati étoile, primi ballerini, solisti e Corpo di Ballo dell'Opera di Roma. Partecipano anche gli allievi della Scuola di Danza diretta, come il Corpo di Ballo, da Eleonora Abbagnato.

Per Lo schiaccianoci, nella versione di Paul Chalmer, il 15, 22 e 24 dicembre sono attesi due ospiti internazionali, Maia Makhateli, principal del Dutch National Ballet, e Julian MacKay, principal del Bayerische Staatsballett, che sale per la prima volta sul palcoscenico del Costanzi. I ruoli della Fata Confetto e del suo Cavaliere sono affidati a Maia Makhateli, principal del Dutch National Ballet, e Julian MacKay, principal del Bayerische Staatsballett al suo debutto al Costanzi (15, 22, 24 dicembre). Con loro si alternano le stelle dell'Opera di Roma, le étoile Alessandra Amato (18 ore 11) e Rebecca Bianchi (18 ore 20, 20, 21 ore 20), i primi ballerini Federica Maine (21 ore 15), Marianna Suriano (17, 19) e Michele Satriano (18 ore 20, 20, 21 ore 20) e i solisti Mattia Tortora (17, 19, 21 ore 15) e Giacomo Castellana (18 ore 11); questi ultimi vestono anche i panni di Drosselmeyer in alternanza con il primo ballerino Claudio Cocino (15, 17, 18 ore 11, 19, 21 ore 15). L'étoile Alessio Rezza è il Principe Schiaccianoci (15, 21 ore 15, 22 e 24) con il solista Walter Maimone (17, 18 ore 11, 19) e con Simone Agrò (18 ore 20, 20, 21 ore 20). Sul podio sale per la prima volta la direttrice Andrea Quinn.

Il pipistrello è affidato completamente alla Compagnia capitolina che omaggia così il suo autore, l'intramontabile Roland Petit (1924-2011), nell'anno in cui ricorre il centenario della nascita. La prima rappresentazione, il 31 dicembre (ore 19), è l'occasione per una speciale serata: San Silvestro all'Opera. Alessandro Cadario, dopo il primo incontro alle Terme di Caracalla, dirige ora per la prima volta l'Orchestra dell'Opera di Roma al Costanzi. Nel ruolo della seducente Bella, giovane donna della buona società, danzano l'étoile Rebecca Bianchi e la prima ballerina Marianna Suriano; al loro fianco nelle vesti del marito Johann i primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano (Johann). L'étoile Alessio Rezza è l'amico Ulrich che, sfruttando l'occasione di un ballo mascherato, riesce a tessere le fila di un meraviglioso piano per ristabilire l'ordine nella coppia. Il tenore è Nicola Straniero, talento diplomato alla quarta edizione di Fabbrica, lo Young Artist Program dell'Opera di Roma.



