Tentò di strappare borsa a donna trascinandola, arrestato

A fine agosto cercò di strappare la borsa a una donna in strada al Pigneto, trascinandola e facendole rompere un braccio. Il presunto autore della rapina è stato ora arrestato dalla polizia.

Erano da poco passate le 13.30 quando una donna mentre passeggiava per le vie del Pigneto si sentì tirare la borsa da un uomo su uno scooter bianco. La vittima, trascinata, finì a terra al centro della carreggiata. In ospedale alla donna fu riscontrata la rottura dell'omero.

Gli investigatori del commissariato Porta Maggiore; coordinati dal pm della Procura di Roma, hanno passato al setaccio le telecamere del quartiere e sono risaliti all'uomo.

In casa sono stati sequestrati gli abiti che avrebbe indossato durante la rapina. Il 43enne romano si trova ora in carcere, come disposto dal gip.



