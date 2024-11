Salute: al Belcolle di Viterbo un tomografo all'avanguardia

All'ospedale Belcolle di Viterbo è entrata in funzione la nuova Gamma camera Spect Ct.

Si tratta di un'apparecchiatura diagnostica di ultima generazione finanziata con fondi Pnrr per un valore complessivo di oltre 940 mila euro. "Il nuovo sistema Spect Ct - spiega il direttore del reparto medicina nucleare Stefano Maccafeo - è una dotazione tecnologica, attesa da anni nella provincia di Viterbo, che risponde a specifici bisogni di salute e che viene incontro alle richieste di numerosi cittadini assistiti della Tuscia. La natura ibrida del tomografo, che unisce alla metodica scintingrafica preesistente anche la funzionalità di esami Tac, è in grado infatti di combinare le più avanzate tecniche di imaging molecolare a quelle morfologiche, consentendo valutazioni personalizzate con una migliore precisione della diagnosi e una più accurata pianificazione della cura. Questa innovazione tecnologica permetterà inoltre l'implementazione delle attività terapeutiche medico nucleari".

"La nuova installazione, in virtù dei pesi e degli ingombri più consistenti rispetto alla vecchia generazione - conclude il commissario Asl Viterbo Egisto Bianconi -, ha richiesto l'adeguamento tecnico dei locali funzionali all'esecuzione e al controllo qualità degli esami clinici, avviando il percorso di restyling dell'intero reparto che troverà conclusione nel 2025, in contemporanea con la realizzazione e dell'apertura del sito Pet Ct, in fase di avvio lavori. Anche questa è una dotazione tecnologica attesa da anni e che stiamo garantendo all'ospedale di Belcolle, in un percorso di potenziamento strumentale, strutturale e di personale, finalizzato a offrire una offerta di salute sempre più elevata, in termini di standard, qualitativi e quantitativi".



