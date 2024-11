Arriva a Roma il festival 'Mi fa un baffo il gatto nero'

Ci sono specie a rischio estinzione a causa del cambiamento climatico e la perdita di biodiversità e poi ci sono quelle che rischiano di esserlo per colpa di false credenze popolari oggi ancora radicate. Superstizioni, antiche leggende che danneggiano e spesso uccidono. Si perseguitano i gatti neri, i pipistrelli, i serpenti, le civette. Contro questi luoghi comuni, ma anche per favorire l'inclusione e imparare a conoscere gli animali per non averne paura, torna la IV edizione del 'Mi fa un baffo il gatto nero Festival', kermesse solidale portatrice di un messaggio: gli animali sono tutti uguali e non sono portatori di sfortuna ma solo di amore.

La rassegna nazionale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica, si svolgerà a Roma il 16 e 17 novembre 2023 (il 17 è la Giornata Mondiale del Gatto Nero) al Teatro della Croce Rossa Italiana in via Ramazzini a Roma. Ad aprire la giornata del 16 sarà un convegno, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tributaristi, intitolato: 'Mondo Pet: Prima, durante e dopo di noi. Aspetti Tributari, legali e sanitari dall'adozione al distacco', durante il quale si affronteranno la fiscalità per gli animali, il testamento in loro favore, i diritti legali e sanitari e tanto altro. Ad affiancare sul palco la giornalista Federica Rinaudo ci saranno due grandi amanti degli animali e stelle dello sport: Stefano Pantano, ex azzurro di scherma e commentatore sportivo, e la nuotatrice Alessia Scortechini, oro nei giochi paralimpici di Tokyo e bronzo a Parigi.

L'evento, organizzato dall'associazione Pet Carpet, col patrocinio di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Cri, Fnovi, si propone come campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di pregiudizio ed è collegato anche alla sicurezza stradale. Non è infatti il passaggio dell'innocuo felino dal manto nero, tantomeno quello di cani, volpi, ricci, istrici, civette e gufi, a determinare i numerosi incidenti ma la velocità e la distrazione degli automobilisti.

L'ingresso a 'Mi fa un baffo il gatto nero Festival' sarà gratuito e al posto del biglietto di ingresso si potrà entrare con scorte di cibo o accessori da donare ai volontari di alcuni rifugi, che si uniranno a quelli inviati dalle aziende amiche del Pet Carpet. Per prenotare i posti (fino ad esaurimento) occorre inviare la richiesta a petcarpetfestival@gmail.com



