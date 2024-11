Giubileo:Cgil, 'rincari zona turistica, Gualtieri ci riceva'

"Per settimane ci hanno spiegato che fare il biglietto dei trasporti differenziato per i turisti, con un aumento di 50 centesimi, avrebbe rappresentato una vera e propria vessazione e mancanza di rispetto nei loro confronti ed un colpo mortale per l'economia della città, costringendo i turisti a rinunciare ad una visita nella Capitale. Nelle zone turistiche di Roma, nel mentre mancano misure a sostegno delle persone, un caffè è arrivato a costare 4 euro, così come una bottiglietta da mezzo litro d'acqua. Quattro volte tanto il prezzo medio". Così sui social Natale Di Cola, segretario Cgil Roma e Lazio. "Questa come la vogliamo chiamare? Nelle prossime ore chiederemo un incontro a Gualtieri, sia come sindaco, che in qualità di commissario di Governo, a cui avanzeremo alcune proposte per fermare ed arginare questa intollerabile speculazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA