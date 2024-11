Boeing Hainan rientra a Fiumicino per un problema al motore

Un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines, partito questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino per Shenzhen, in Cina, è stato costretto al rientro nello scalo romano poco dopo il decollo per un'anomalia ad un motore dovuta probabilmente ad un bird strike, ovvero un impatto con volatili, durante le fasi di decollo come ipotizzato dalla Capitaneria di Porto di Roma che ha fatto anch'essa scattare le procedure di emergenza aeromarittime.

Come da procedura, dopo aver inanellato vari giri sul mare per scaricare parte del carburante, l'aereo è quindi atterrato alle 11.06 al Leonardo da Vinci dove nel frattempo erano scattate le misure adeguate a livello di emergenza verde. L'atterraggio è quindi avvenuto in sicurezza. Nessun problema per i passeggeri.

Il Boeing 787-9 Dreamliner era decollato dall'aeroporto di Fiumicino alle 10.11. A bordo c'erano 249 passeggeri e 16 membri d'equipaggio. Dopo l'atterraggio i passeggeri sono stati fatti scendere ed assistiti dal personale aeroportuale, in attesa di sapere se potranno ripartire in giornata con lo stesso aeromobile, una volta concluse le verifiche tecniche.

