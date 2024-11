Travolti da un'auto durante i rilievi per un incidente, feriti 3 vigili a Roma. L'autista, un carabiniere, positivo all'alcol test

Un carabiniere, libero dal servizio, alla guida della sua auto ha travolto ieri sera a Roma tre vigili che stavano facendo i rilievi di un incidente. Il militare è risultato positivo al test sull'assunzione di alcolici. Le condizioni dell'agente più grave, nonostante abbia perso molto sangue, sono al momento stabili: è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dove ha subito l'amputazione della gamba sinistra.

L'incidente è accaduto sulla via Tiburtina, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Le condizioni dell'agente più grave, nonostante abbia perso molto sangue, sono al momento stabili.

A far visita ai feriti in ospedale nella notte è andato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dei rilievi si occupa la polizia stradale.

"Sono ancora profondamente scosso per quanto accaduto ieri sera. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti e alle loro famiglie". A dirlo, il comandante della polizia locale Mario De Sclavis, in merito all'investimento dei tre agenti ieri sera a Roma.

"In particolare - aggiunge - il mio pensiero va all'agente di soli 25 anni e da poco entrato a far parte del Corpo, che purtroppo versa tuttora in gravi condizioni. Come genitore, mi trovo a condividere questo momento con i familiari con grande apprensione e dolore" ha concluso De Sclavis che, appresa la notizia dell'accaduto, si è recato all'ospedale San Camillo, dove il giovane agente è stato trasportato d'urgenza dopo essere stato travolto da un'auto insieme a due colleghe mentre erano impegnati nei rilievi di un incidente.

"Esprimiamo tutta la solidarietà e vicinanza per quanto accaduto ai tre colleghi investiti, due donne ed un uomo, ieri sera intorno alle 21 impegnati nei rilievi di un sinistro stradale in via Tiburtina altezza Gra. In specie per l'agente neoassunto, un ragazzo di 24 anni, ancora in fase di prova, che ha già subito l'amputazione di una gamba e tutt'ora in pericolo di vita". Lo afferma il coordinatore romano Ugl Polizia Locale, Paolo Nasponi. A questi sentimenti si aggiunge anche la "rabbia" del sindacato: "ribadiamo come la nostra categoria, non riconosciuta ne' come lavoro usurante ne' a rischio, è tra le più esposte in materia di sicurezza sul lavoro, specie di notte, e ad oggi non vediamo riconosciute tutte le tutele relative ai rischi che donne e uomini della Polizia Locale affrontano quotidianamente. Quanti martiri occorrono ancora?"

"Ad oggi non esiste alcun piano di sicurezza stradale ne' di prevenzione, come da anni richiesto dai lavoratori della Polizia locale - rilancia Gabriele Di Bella, dell'Ugl Enti Locali - Va rivista prepotentemente una strategia volta a colmare quei vuoti organizzativi in termini di sicurezza pubblica e tutele per i lavoratori del settore a partire dal riconoscimento della 'strada' come luogo di lavoro che, nella circostanza, potrebbe apparire come un'omessa responsabilità del datore di lavoro".

