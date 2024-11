Estorsione a ristoratori di Ostia, due arresti

I carabinieri della compagnia Ostia hanno arrestato due persone per tentata estorsione e incendio aggravati dal metodo mafioso. I militari hanno eseguito all'alba un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina.

Le indagini condotte dai carabinieri dal Nucleo operativo e Radiomobile sono partite dalle denunce presentate dai titolari di un ristorante di Ostia e hanno fatto luce su alcuni episodi di natura estorsiva culminati nell'incendio della saracinesca del locale, a settembre dell'anno scorso, e nell'aggressione verbale ai dipendenti di sala con danneggiamento di un infisso avvenuto in orario di apertura serale del locale a maggio di quest'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA