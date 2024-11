Rissa ai Parioli dopo la discoteca, 2 feriti

Rissa nella notte in via Tagliamento, nel quartiere Parioli a Roma. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Parioli e del Nucleo Radiomobile dopo la segnalazione arrivata intorno alle 3 al numero d'emergenza 112. Trovati due cittadini norvegesi molto ubriachi e portati in ospedale con escoriazioni. Durante l'intervento, con ausilio di personale del 118, i Carabinieri hanno soccorso altri tre ragazzi ubriachi e sedato altri due tentativi di rissa tra gruppi di ragazzi che uscivano da un locale.



